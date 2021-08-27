Загинув через зауваження – підлітки вбили двох чоловіків під Донецьком

Правоохоронці оперативно затримали підозрюваних. Фото: колаж "Сьогодні"

Правоохоронці Торецька розкрили страшне подвійне вбивство. Про це повідомила пресслужба поліції Донецької області в п'ятницю, 27 серпня.

Як розповіли в поліції, двоє юнаків напідпитку 16 і 18 років, посварившись зі своїм 44-річним знайомим, побили його, а коли той втратив свідомість, відтягли його в занедбаний будинок і закидали горою каміння. Зазначається, що таким чином з чоловіком розправилися через помсту. Але за що саме мстили – поки що встановлює слідство.

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"Свідком побиття став 52-річний перехожий, який зробив молодикам зауваження. Побоюючись бути викритими, зловмисники вбили і його, закидали шифером і зникли. Через два дні підозрювані повернулися на місце злочину і підпалили будинок, де перебували тіла їхніх жертв", – додали у пресслужбі.