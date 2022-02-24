Під Харковом тривають бої. У ЗСУ розповіли, де зупинили окупантів

Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Угруповання Збройних Сил України стійко утримують оборону держави. На Чернігівщині вдалося зупинити супротивника.

Про це пише прес-служба ЗСУ.

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Важкі бої ведуться у Харківському напрямку та в районі проведення операції Об'єднаних сил, де противник зазнав втрат у живій силі та техніці.

"Силами наших військ повернуто під повний контроль міста Маріуполь та Щастя. Знищено не менше 6 літаків, 2-х вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога. Складна ситуація на Херсонському напрямку, однак, сили оборони України дають відсіч агресору", – йдеться у повідомленні.

Ситуація в Україні

Як повідомляв сайт "Сьогодні", вранці 23 лютого мешканці багатьох міст України прокинулися від звуків залпів. Обстріл був чутний на всій території України.

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Російська військова техніка, зокрема і броньована, порушила державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.

За заявою Генштабу ЗСУ, у районі проведення Операції об'єднаних сил були збиті літаки та вертоліт агресора.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території країни. Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану на терміновому засіданні.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів про ситуацію в Україні та заявив, що президент наказав завдавати максимальних втрат загарбникам.

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