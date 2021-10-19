Під Харковом у жорсткій ДТП загинули 3 особи – подробиці

У Харківській області сталася смертельна аварія. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 19 жовтня, на автодорозі Харків-Сімферополь біля села Копанки відбулася смертельна аварія. Внаслідок ДТП загинули три особи, і ще трьох госпіталізували.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України в Харківській області.

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Деталі ДТП

Близько 6 ранку 19 жовтня на автодорозі Харків – Сімферополь у районі села Копанки водій мікроавтобуса зіткнувся з вантажним автомобілем.

Внаслідок аварії загинули 3 особи і ще 3 травмовані – їх госпіталізували в лікарню у стані середнього ступеня тяжкості.

Зазначається, що для деблокаціі від ДСНС залучили 5 осіб та 1 одиницю техніки.

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ДТП в Україні. Фото: iStock

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Крім того, названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, який стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті в селі Косино сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.

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