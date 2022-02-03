Під Херсоном сталася маштабна ДТП з мікроавтобусом, є загиблий та постраждалі (відео)

За попередніми даними, відбулося лобове зіткнення. / Фото: Колаж: Сьогодні

Поблизу Тягінки, що за 40 кілометрів від Херсона, сталася масштабна смертельна ДТП. В аварію потрапив мікроавтобус, який перевозив робочих.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Як сталася ДТП

За попередніми даними, легковий автомобіль допустив лобове зіткнення з мікроавтобусом. Водій легковика загинув на місці.

Всього 9 постраждалих. Трьом надали допомогу на місці. Шістьох забрали в лікарню. Одна пасажирка у важкому стані.

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Автобус перевозив робочих з Веровської птахофабрики до Чорнобаївської птахофабрики.

Найчастіші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

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