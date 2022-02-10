Під Хмельницьком лікарня взяла кредит, щоб виплатити надбавки медикам (відео)

Зарплата у борг. Лікарня у місті Славута оформила позику, щоб виплатити підвищені надбавки медикам. З державного бюджету заклад не отримав жодної копійки через непорозуміння, що виникли із договорами. Чому довелося влазити у борги — розбирався кореспондент "Сьогодні" Володимир Миколайчук.

Виплата надбавок

10 732 гривні — стільки за січень на руки отримала старша медсестра дитячого відділення. Перед тим і вона, і колеги переживали, чи виплатять їм обіцяні урядом надбавки.

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"Місяць закінчився — грошей не видавали. А потім нам видали з невеликою затримкою, у декілька днів. Ми дякуємо керівництву, що знайшло ресурси та кошти", — каже старша медична сестра Славутської лікарні Тамара Болотіна.

Надбавки у січні отримали й лікарі. Цим спеціалістам уряд пообіцяв підвищити виплати до 20 тисяч гривень.

"Ми отримали, з урахуванням вирахуваних податків, лікарі отримали 16 тисяч гривень — усі однаково, медсестри – 10 тисяч. Ми задоволені, сподіваємось, що далі буде стабільний дохід", — зазначила завідувачка дитячим відділенням Славутської лікарні Юлія Соколова.

Де взяли кошти?

Лікарня Славути знайшла кошти на доплати самотужки. Адже Національна служба здоров'я не перерахувала поки жодної копійки за січень — угоди із закладом досі не укладені.

"Сьогодні НСЗУ заявляє, що невчасно були надіслані документи. Це неправда! Якщо отримали всі документи 2 лютого, то з 2 до 7 лютого був час підписати всі договори. Цього не було зроблено. Порушувати закон ми не збираємося. Тому прийняли таке рішення", — зауважив заступник Славутського міського голови Ігор Піголь.

Спершу кажуть, шукали грошей у бюджеті міста, але так швидко, як треба — їх виділити неможливо. Майже два мільйони гривень лікарня Славути позичила у державного банку. Кредит, запевнили в адміністрації — їм надали без застави.

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"Не хотів входити у заборгованість. У мене була можливість, з минулого року відкрити лінію Овердрафт в Ощадбанку. Скористався нею, надіюся, що це питання вирішиться. А коштів у нас не вистачало", — каже головний лікар Славутської лікарні Леонід Родзивілюк.

У Славутській лікарні сподіваються, за день-два кошти від НСЗУ надійдуть. Ними перекриють позику. Київ обіцяє перерахувати гроші, щойно сформують новий договір.

"У грудні ми заплатили лікарні 12 і 3 мільйони гривень. Отже, ми виплатили у повному обсязі грудень. Потім почалася договірна кампанія, лікарня подала документи. Виникли складнощі з договорами підрядника. Зараз оновили й буде отримувати гроші за договором. Найближчим часом отримає лікарня кошти. Уже на завершальному етапі вся договірна компанія", — розповіла керівниця Департаменту комунікацій НСЗУ Лілія Гудзь.

Коментувати такий радикальний крок очільника медзакладу в НСЗУ не стали. Але і санкції за такі управлінські рішення не передбачені.

В Україні піднімуть зарплати вчителям

У 2022 році в Україні збираються підняти зарплатню вчителям. Довгоочікувана подія може статися у вересні.

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Реалізувати ідею уряду про підвищення зарплат вчителям із 1 січня 2022 року не вдалося, тому що у держбюджеті немає коштів на покриття витрат. Проте, як зазначають у МОН, опрацьовується варіант, за якого вчителям платитимуть не менше 15 тисяч гривень щомісяця, починаючи з 1 вересня.

Так, у держбюджеті на 2022 рік передбачено зростання (у порівнянні з 2021 роком) зарплат освітян та інших працівників бюджетної сфери, на 8,4% у зв'язку зі збільшенням розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду.