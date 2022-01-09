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100-кілометровий мегазатор під Києвом. На трасах застрягли сотні автомобілів (карта)

Юлія Гаврилюк
9 січня, 16:47
Судячи з Google-карт, до столиці неможливо потрапити і нереально виїхати

На багатьох трасах утворилися затори / Фото: Колаж: Сьогодні

На Житомирській трасі утворився багатокілометровий затор. Харківська траса теж переповнена автомобілями.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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На Одеській трасі теж утворилися затори.

Сьогодні до Києва потрапити набагато складніше, ніж зазвичай. Здається, що всі повертаються після новорічних свят у місто.

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