Під Києвом зіткнулися вантажівка і легковик, загинули люди (фото)

Слідчі встановлюють всі обставини події / Колаж "Сьогодні"

У селищі міського типу Козин поблизу Києва сталася смертельна ДТП. Двоє людей загинули, а троє потрапили до лікарні з травмами.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Що сталося

Сьогодні, 29 вересня, близько 7-ї ранку зіткнулася вантажівка Mercedes-Benz і легковий автомобіль Toyota. ДТП сталася на вулиці Старокиївській біля дамби.

Нині на місці ускладнено рух в обох напрямках. Слідчі з'ясовують усі обставини пригоди.

Місце ДТП у смт Козин. Фото: патрульна поліція Києва

Місце ДТП у смт Козин. Фото: патрульна поліція Києва

Статистика

З початку 2021 року в Україні сталося 2579 аварій. У цих ДТП загинуло 670 людей.

Раніше ми писали: