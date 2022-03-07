Під Києвом у бою з окупантами загинув ексдепутат Ради

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У Пущі-Водиці під Києвом у бою з російськими окупантами загинув народний депутат України VIII скликання від ВО "Свобода" Олександр Марченко.
Про це повідомив у Facebook лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.
"У бою з окупантами у Пущі-Водиці загинув ветеран московсько-української війни, офіцер, народний депутат України VIII скликання від ВО "Свобода" Олександр Марченко. Вічна пам'ять та слава Герою! Смерть ворогам! Помстимось!" – написав він.
Член ВО "Свобода" Євген Чубук у Facebook уточнив, що Марченко загинув 7 березня
Окупанти вбили голову Гостомельської ОТГ
Голова Гостомельської ОТГ Юрій Прилипко був застрелений російськими окупантами.
Як повідомляє Гостомельська селищна рада, Прилипко "загинув, роздаючи хліб голодним та ліки хворим", його "разом з побратимами Русланом Карпенком та Іваном Зорею застрелили окупанти".
"Він зробив свій вибір… Помер за громаду, помер за Гостомель, помер як герой… Вічна пам'ять та наша подяка", – йдеться у повідомленні.