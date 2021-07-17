Під Миколаєвом впав вертоліт: є загиблі

Мі-2 упав і загорівся, через що загинули пілот і його помічник

У Миколаївській області впав вертоліт Мі-2, внаслідок чого загинули двоє осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Катастрофа сталася 17 липня вранці – о 6:08, поблизу села Зайве Миколаївського району. Транспортний засіб належав компанії "Меридіан-Авіа-Агро", що спеціалізується на обробці полів за допомогою вертольотів.

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Після падіння вертоліт загорівся – пілот і його помічник загинули. Вже о 6:35 рятувальники загасили загоряння. В операції взяли участь 2 одиниці техніки ДСНС і 8 людей особового складу.

Раніше у Грибівці Одеської області приватний вертоліт, сідаючи на узбережжі, ледь не покалічив відпочивальників і зруйнував кемпінгове містечко.

Нагадаємо, 25 червня в Росії в Ленінградській області впав і повністю згорів транспортно-бойовий вертоліт Мі-8, що здійснював навчально-тренувальний політ. Всі, хто перебували на борту, загинули.