Під Одесою затримали чоловіка за псевдомінування евакуаційного поїзда

П'яний чоловік вирішив "замінувати" потяг / Фото: Колаж: Сьогодні

На Одещині поліція затримала жителя Куяльницької ОТГ за неправдиве повідомлення про замінування евакуаційного пасажирського поїзда.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції області.

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"52-річний чоловік повідомив поліцейським та рятувальникам, що під евакуаційний потяг закладено бомбу. Співробітники спецслужб провели ретельний огляд вагонів, але жодних вибухових пристроїв не виявили", - йдеться у повідомленні.

Псевдомінера копи знайшли протягом кількох годин. Він був на роботі в Одесі, нетверезий, і пояснив свій вчинок негативним ставленням до поліції.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Посівна під загрозою через мінування

Російські окупанти, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, не припиняють артилерійських атак, обстрілів ракетами та авіацією, спрямованих на знищення інфраструктури міст. Через хаотичне мінування місцевості та знищення сільськогосподарської техніки під загрозою початок посівної кампанії в окремих регіонах України.

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області противник через проблеми з логістичним забезпеченням забирає пальне у цивільного населення та аграріїв, щоб поповнити свої запаси.

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