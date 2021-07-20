Під Офісом президента відкриють дитячий майданчик

Біля Офісу президента України у Києві монтують дитячий майданчик, оформлений за мотивами творів всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко. Відкриття цього арт-об’єкту відбудеться у серпні. Він буде безкоштовним і відкритим для всіх охочих.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

"Облаштовувати цікаві локації біля Офісу президента вже стало гарною традицією. Взимку до новорічних свят ми робили тут святкове містечко. А влітку тут з’являться фантастичні образи з творів художниці Марії Примаченко. Діти розважатимуться на майданчику, а їхні батьки дізнаватимуться більше про нашу різноманітну, яскраву й самобутню культуру", – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави Кирило Тимошенко.

Читайте також: Під Офісом президента облаштовують ковзанку (фото)

Ініціатива створення нового мистецького об’єкту на Банковій, 11 належить Національному комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) в межах щорічного проекту "Літо на ВДНГ". Натхненням для арт-локації слугувала творчість однієї з найбільш відомих художниць України Марії Примаченко.

При проєктуванні зони розваг врахували можливості людей з особливими потребами. "Кожен образ тут унікальний і прекрасний по-своєму, і саме через це автори майданчика декларують основну ідею інклюзії: рівний простір для всіх", – зазначено в повідомленні.

"Ми дуже раді, що нам вдалося реалізувати цей проект. Роботи Марії Примаченко були вибрані невипадково – вони якнайкраще ілюструють добро, українську гостинність і передають національний колорит. Ми знаємо, що і кияни, і гості столиці часто гуляють біля Будинку з химерами, тому маємо надію, що, познайомившись із такою незвичною локацією в центрі міста, отримають радісні емоції", – зауважив гендиректор Національного комплексу "Експоцентр України" Євген Мушкін.

Нагадаємо, що під час новорічних свят на Банковій було облаштоване новорічне містечко, на відкриття якого прийшов президент Володимир Зеленський із дружиною Оленою.