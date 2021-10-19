Отримав черепно-мозкову травму: під Рівним водій зніс коляску з немовлям (відео)

У Рівненській області чоловік збив коляску з дитиною. Фото: колаж "Сьогодні"
У місті Дубно Рівненської області 65-річний чоловік наїхав на коляску з немовлям. У цей момент мама дитини переходила проїжджу частину по пішохідному переходу.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.
Подробиці НП
Подія трапилася у вівторок, 19 жовтня, в Дубні на вулиці Грушевського. 65-річний водій автомобіля Opel Meriva наїхав на коляску з немовлям.
Від удару коляска перекинулася, але 10-місячний хлопчик не випав, оскільки був пристебнутий.
В якому стані дитина та його мама?
Попередньо медики діагностували у дитини закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку під питанням.
24-річна мама дитини не постраждала. Хлопчика госпіталізували в лікарню для додаткового обстеження.
До речі, зараз розпочато досудове розслідування. У поліції додали, що водій був тверезий.
Нагадаємо, у Львові водій автомобіля наїхав на коляску з дитиною на пішохідному переході і зник з місця ДТП.
На момент наїзду чоловік віз коляску з дівчинкою 2017 року народження на пішохідному переході. Внаслідок наїзду дитину із забоями госпіталізували до лікарні.
Також у селищі Донське Донецької області мопед під керуванням 15-річного підлітка врізався в коляску з півторамісячною дитиною.
Крім того, ВАЗ збив дитячу коляску на тротуарі. Від удару дитину викинуло з коляски. Малюка терміново госпіталізували, але лікарям врятувати його не вдалося – дитина померла в лікарні.