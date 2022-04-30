Під Житомиром однорічна дівчинка отримала поранення через вибух гранати

Життю дитини нічого не загрожує / Фото: Колаж: Сьогодні

На Житомирщині однорічна дівчинка отримала поранення, граючи із запалом ручної гранати. Про це повідомляє пресслужба у Нацполіції області.

Як це сталося

"Близько 19:40 до поліції від медиків надійшло повідомлення про госпіталізацію до лікарні однорічної дівчинки, мешканки Потіївської громади, з дрібними саднами по тілу. Виявилося, що дівчинка гралась з предметом, який нещодавно знайшов у полі та приніс у садибу родич. За висновками фахівців, це був запал до гранати типу УЗРГМ, який здетонував і травмував дитину. На щастя, дівчинка не отримала серйозних поранень і, за словами лікарів, зараз її життю нічого не загрожує", – йдеться у повідомленні.

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