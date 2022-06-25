Підтримка України має посилити демократії по всьому світу – Деймон Вілсон

Рішучість українців змусила політиків бути більш рішучими у підтримці України, наголосив Деймон Вілсон / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад півстоліття світ спостерігає певний спад або рецесію в демократіях. Перемога України у війні, яку розв'язала Росія, відкриє шлях до відродження демократії у світі.

Про це сказав президент і головний виконавчий директор Національного фонду на підтримку демократії (США) Деймон Вілсон під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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"Україна, коли вона отримає перемогу, коли вона буде успішною, покаже всьому світу, що демократія знову піднімається, це нова хвиля відродження демократії", – наголосив він.

Вілсон зазначив, що зараз у світі йде вирішальна боротьба поколінь.

"60 років ми вже спостерігаємо певний спад або рецесію в демократіях. І саме ця підтримка України має посилити демократії по всьому світу", – сказав він.

Деймон Вілсон зауважив, що "Україна зростає як демократія, а реваншистська Росія йде на спад як держава, як демократія".

Він нагадав, що перед початком війни дехто на Заході казав, що Україна довго не протримається.

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"Але ваша рішучість і те, що люди навіть у тимчасово окупованих містах виходили з українським прапором, – це примусило політиків бути більш рішучими також і в підтримці України. Треба скористатися цим моментом", – наголосив Деймон Вілсон.

На думку директора Національного фонду на підтримку демократії, "треба цьому моменту навіть надати прискорення".

"Тому що немає можливості сказати: ми втомилися. Ні-ні-ні. Тому що ми тоді не зможемо протистояти автократіям Путіна чи Сі Цзіньпіна. Ми маємо боротися разом з Україною за нас", – резюмував він.

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