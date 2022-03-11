Підрозділи Закарпатської бригади здобули нову партію Javelin (фото)

Військові відразу ж використали ракетні комплекси / Колаж "Сьогодні"
Підрозділи 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади отримали нову партію американських переносних. протитанкових ракетних комплексів Javelin.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Військові одразу використали протитанкові ракетні комплекси під час зіткнення з російськими військовими в зоні бойових дій.
"На фото – результат попадання Джавелінів з бойової техніки росармії", – йдеться у повідомленні.
США відправили в Україну гуманітарний вантаж безпеки з Javelin
Зі Сполучених Штатів Америки в Україну вирушив літак, який доставить гуманітарний вантаж. Зокрема, протитанкові ракетні комплекси Javelin.
Вантаж є частиною допомоги в загальному розмірі 200 млн доларів, узгодженою президентом США Джо Байденом у зв'язку з загрозою Росії, що зростає.
"Висловлюємо подяку США за непохитну підтримку України та зміцнення обороноздатності української армії", – йдеться у повідомленні.
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