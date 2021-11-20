Потяги нового графіка з 12 грудня: "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на всі поїзди нового графіка / Фото: Колаж: Сьогодні

Новий графік руху починає діяти з 12 грудня 2021 року. У новому графіку буде запущено 19 пар нових поїздів, ще 49 поїздів будуть прискорені.

Про це пише прес-служба "Укрзалізниці".

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Завдяки новому графіку буде створено 29 нових сполучень обласних та регіональних центрів, зокрема у популярних туристичних напрямках.

Серед найбільш прискорених поїздів такі:

№13/14 Київ – Солотвино – з Києва добиратиметься швидше на 3:16 години та на 2:20 години назад;

№77/78 Харків – Маріуполь – з Харкова добиратиметься на 2:05 години швидше та на 3:29 години назад;

№84/83 Київ – Маріуполь – з Києва добиратиметься на 2:13 години швидше та на 1:24 годину швидше назад;

№108/107 Одеса – Ужгород – з Одеси діставатиметься на 1:15 швидше та на 1:29 назад;

№145/146 Київ – Ізмаїл – з Києва діставатиметься швидше на 0:49 та на 1:02 назад.

Також з'явилося 7 рейсів до лижного курорту Буковель:

№5/6 Маріуполь – Рахів;

№15/16 Харків – Рахів;

№55/56 Київ – Рахів;

№95/96 Київ – Рахів;

№25/26 Одеса – Рахів;

№125/126 Миколаїв – Рахів;

№130/129 Кременчук – Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава – Ворохта).

Поїзд №5/6 сполученням Маріуполь – Рахів долатиме на своєму шляху 1806 кілометрів, при цьому даючи можливість мешканцям Маріуполя дістатися Львова за 21 годину замість 29, як було в альтернативному маршруті.

Нові правила безпечних подорожей

З 21 жовтня в Україні діють нові правила подорожей. Для поїздки в поїздах далекого прямування пасажири повинні мати один із документів, що підтверджує:

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одержання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);

негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту визначення антигену COVID-19 – вони діють 72 години.

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