Загинув мер Кривого Рогу – його знайшли з вогнепальним пораненням

У селі Вільне Дніпропетровської області загинув мер Кривого Рогу Костянтин Павлов.

Як розповіли в пресслужбі ГУ НП, повідомлення в поліцію надійшло 15 серпня близько 16:00. За попередньою інформацією, тіло чоловіка з вогнепальним пораненням виявлено на веранді його власного будинку.

На місці події перебувають керівник ГУ НП в Дніпропетровській області Анатолій Щадило, начальник Криворізького районного управління поліції, слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія. Також виїхала слідчо-оперативна група центрального апарату Національної поліції", – йдеться в повідомленні.

На місці працюють правоохоронці, триває обстеження домоволодіння, шукають свідків.

Як повідомляє Дніпро Оперативний, біля чоловіка лежав карабін. Сповіщають, що про все це розповіли підлеглі охорони Павлова.

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На місці працюють правоохоронці. Фото: "Сьогодні"

Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко відреагував на смерть Костянтина Павлова на своїй сторінці в Facebook.

"Убитий мер Кривого Рогу і глава нашої організації ОПЗЖ Костя Павлов!! Як ??? Заклик Потураєва розстріляти ОПЗЖ почав здійснюватися", – написав Резніченко.

Що відомо про загиблого

Костянтин Павлов – український політик, народний депутат 7-го і 8-го скликань.

Був членом депутатської фракції "ОПЗЖ".

У 2020 році переміг на виборах мера Кривого Рогу. Він був кандидатом від ОПЗЖ. У другому турі він переміг кандидата від партії президента "Слуга народу".

Раніше ми повідомляли, що у Новомосковську Дніпропетровської області помер депутат місцевої міськради Андрій Олександрович, який постраждав під час вибуху і пожежі у своїй квартирі.

Також нагадаємо, в Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденко. Тіло чоловіка з вогнепальним пораненням виявили у його офісі.

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