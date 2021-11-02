Погода в Україні: коли закінчаться дощі та повернеться тепло – дати (карта)

Погода в Україні / Колаж "Сьогодні"

До кінця тижня дощі мають закінчитися. Незабаром синоптики обіцяють повернення тепла.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

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Останні дощові дні цього тижня

Дощі в Україні будуть у середу. У другій половині дня вони будуть на Лівобережжі.

"Вітер завтра очікується поривчастим, бережіть горло та голову", – стверджує Наталія Діденко.

Температура повітря максимально очікується +9+13, на Півдні +12+16 градусів.

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У Києві 3 листопада буде сиро, але після обіду опади припинятимуться. Градуси очікуються комфортними, до +12, але буде вітер.

"У четвер буде хороший день: потеплішає, дощі поїдуть у короткострокове відрядження", – додала синоптик.

Карта погоди в Україні. Фото: Наталі Діденко.

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Погода в листопаді

За розрахунками народного синоптика, погода у листопаді виявиться більшою за зимову, ніж осіння. У перші дні "листопада" ще втримається відносно тепла погода – вдень вище +10 градусів, мінлива хмарність, без опадів.

Але до вихідних розпочнуться холодні дощі, які після короткої перерви зміняться на дощі зі снігом. Очевидно, що в таку погоду чекати тепла не доводиться, та його й не буде. Навпаки, наприкінці першої декади небо проясниться, більшу частину країни, крім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози.

Вдень температура буде близько нуля або трохи вищою.

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