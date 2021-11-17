Поки поліція шукала адресу. Чоловік до смерті забив співмешканку на очах у дітей

На Чернігівщині жінку забили до смерті, поки поліція шукала адресу. / Фото: Колаж: Сьогодні

У селі Кладьківка Чернігівського району чоловік до смерті забив свою 32-річну співмешканку. Дитина, яка бачила бійку на власні очі, встигла зателефонувати в поліцію, але правоохоронці не змогли знайти адресу, яку їм назвали.

Про це повідомили у прес-службі поліції.

Подробиці

13 листопада близько 20:00 на лінію 102 зателефонувала дитина і сказала, що тато б’є маму. При цьому повідомила, що в будинку є ще діти і назвала адресу – вулиця Щорса, 31. На уточнюючі запитання оператора дитина не відповіла та поклала трубку.

На місце події негайно виїхали поліцейські, але вони не змогли знайти адресу, бо її, за словами правоохоронців, не існує.

Кілька разів вони телефонували на мобільний телефон, із якого надійшов виклик на "102", та ніхто не відповів. Поліцейські зайшли до трьох осель, де в цей час горіло світло. Всі громадяни, до яких вони зверталися, сказали, що такої адреси у селі не знають і не змогли підказати, де мешкає багатодітна сім’я.

Жінку забили до смерті

О 1:35 ночі, до поліції надійшов дзвінок від мешканця того ж самого села, який повідомив, що його сусід вбив свою співмешканку. Поліцейські знашли в будинку тіло жінки з тілесними ушкодженнями голови та тулуба.

Чоловік, який скоїв вбивство, втік.

Що відомо про вбивцю

У скоєному обґрунтовано підозрюється співмешканець загиблої – Сергій Анатолійович Хаустов, 1977 року народження. Поліція заочно повідомила йому про підозру у вбивстві.

Його оголосили його у загальнодержавний розшук.

Сергій Хаустов перебуває у розшуку. Фото: поліція

Чи винна поліція

Правоохоронці проводять службове розслідування. Слова поліцейських про те, що вони не змогли знайти будинок, перевірили та підвердили.

"Правомірність дій поліцейських, які відпрацьовувавли виклик дитини про насильство в сім'ї перевіряється у рамках службового розслідування. Його результати будуть направлені до Державного бюро розслідувань (ДБР)", - заявила речниця поліції.

Раніше ми писали: