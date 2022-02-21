"Показали якийсь сарай". У РФ зганьбилися фейком про "підрив їхнього КПП"

В РФ заявили, что ВСУ "подорвали" их прикордонний пункт / Фото: Колаж: Сьогодні

ФСБ РФ опублікувала відео, де показано "будівлю на пункті прикордонної служби" в Ростовській області, у яку нібито поцілив випущений ЗСУ снаряд. Проте цей фейк швидко викрили.

Спростування опублікувала Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

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Що заявили в РФ

На записі пропагандистського російського каналу RT показали розгромлену стару будівлю серед лісу, до якої навіть немає дороги. Проте на ній висів прапор РФ. Автори фейку заявили, що в будівлю потрапив український снаряд.

"Показали якийсь сарай"

"Інформація росіян про те, що нібито було обстріляно їхній прикордонний КПП, – це фейк", – повідомили "Сьогодні" в Українському кризовому медіацентрі.

Військові уточнили, що "підірвана" будівля взагалі не схожа на прикордонний пункт.

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"На відео показали якийсь сарай, на якому самі і зірвали дах. А видали все це за прикордонний пункт", – повідомили нам українські військові.

Що сказали в ДПСУ?

У пресслужбі прикордонників заявили, що інформація ФСБ про обстріл прикордонних нарядів у Ростовській області – свідома провокація. Пропагандисти навіть не уточнили місце, куди "прилетів снаряд". Тільки сказали, що це було за 150 метрів від російсько-українського кордону в Ростовській області.

Прикордонники нагадали, що Ростовська область межує також з територією, підконтрольною бойовикам. Причому частина "джерел", на які посилаються росЗМІ, пишуть, що це сталося якраз біля неконтрольованої Україною ділянки у Неклинівському районі Ростовської області.

Підрозділи ДПСУ не отримували інформації про підрив прикордонного пункту від співробітників ФСБ РФ.