Зеленського помітили в столичному супермаркеті – що купував (фото)

У президента були великі пакети, проте користувач Мережі помітив серед покупок тільки три пляшки вина

У неділю, 1 серпня президента України Володимира Зеленського помітили в супермаркеті Le Silpo на Бессарабці, що в центрі Києва.

Про це в Facebook написав житель Києва Костянтин Левошко.

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Публікація киянина про президента. Скріншот

На фото видно, що президент у масці стоїть з покупками на касі. Автор знімка написав у коментарях, що Зеленський прийшов за продуктами з сином, супроводжувала їх охорона президента.

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Очевидець написав про охорону Зеленського. Скріншот

У коментарях він уточнив, що серед покупок помітив три пляшки вина.

У Мережі пишуть, що президент прийшов за вином. Скріншот

Нагадаємо, раніше президента помітили в одному з магазинів дитячих іграшок. Зеленський був з пакетом, у якому лежав конструктор із серії Lego Mindstorms.

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