Поліція створила чат-бот щодо боротьби із закладчиками: як він працює (відео)

Поліція створила чат-бот для боротьби із закладчиками / Фото: Колаж: Сьогодні

Патрульна поліція України створила спеціальний чат-бот у Telegram, за допомогою якого будь-який українець може миттєво повідомити, що в конкретному місці конкретного міста невідомий залишив закладку з наркотиком.

Як повідомив "Сьогодні" керівник патрульної поліції України Олексій Білошицький, копи оперативно реагуватимуть на такі повідомлення, виїжджатимуть на місце та затримуватимуть закладчиків.

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"За 10 місяців 2021 року за підозрою в закладанні наркотиків нами було затримано понад 7 тис. людей", – повідомив Олексій Білошицький, говорячи про масштаби наркозлочинів в Україні.

Відповідаючи на запитання журналістів, Олексій Білошицький уточнив, що, згідно з КПК, якщо громадянин бачить, як хтось закладає наркотики і є впевненість, що це наркотики, то допускається громадянське затримання до приїзду патруля.

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Скільки наркотиків вилучили з початку року

За даними Нацполіції, в Україні за сім місяців цього року вилучили понад 840 кг наркотичних засобів та психотропних речовин. Їхня орієнтовна вартість – понад 228 млн грн.

В яких областях знайшли найбільше наркотиків:

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Дніпропетровська;

Харківська;

Донецька.

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