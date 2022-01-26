Поліомієліт повернувся в Україну, а американський телеканал "приєднав" Харків до Росії — головні новини за ніч

У МОЗ нагадали про щеплення проти поліомієліту, а в новинах CNN Харків "став" російським/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

НАТО не буде в Україні: Столтенберг ухвалив рішення

Блок НАТО не буде розміщувати свої війська в Україні через загрозу нападу Росії. Таку заяву зробив 25 січня генеральний секретар Альянсу Йєнс Столтенберг.

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В Україну не відправлять війська НАТО/Колаж: "Сьогодні" / Фото: НАТО

Поліомієліт повернувся в Україну: у якому віці потрібно робити щеплення

Міністерство охорони здоров'я України нагадало, коли потрібно робити щеплення дітям від поліомієліту. У відомстві наголосили, що захворювання невиліковне і може загрожувати невакцинованим.

Особливо хвороба небезпечна для дітей/Колаж: "Сьогодні"

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На Львівщині посилили карантин: що під забороною

З середи, 26 січня, у Львівській області посилюють карантин. Це пов'язано зі спалахом коронавірусу. Якщо до 1 лютого ситуація не покращиться, комісія може запровадити додаткові обмеження.

У Львові почастішали випадки COVID-19/Колаж: "Сьогодні"

Американський телеканал CNN "приєднав" Харків до Росії

Американський телеканал CNN у своєму сюжеті позначив Харків російським містом. Напис "Харків, Росія" був під час транслювання новинного матеріалу.

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