Політично рішення вже практично прийнято – Яценюк про кандидатство України в ЄС

Арсеній Яценюк зазначив, що Україна має зараз неймовірний шанс, щоб стати членом ЄС / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Прем‘єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк вважає, що політично рішення про надання нашій країні статусу кандидата в члени ЄС вже практично прийняте.

Про це Яценюк розповів в ефірі каналу "Еспресо".

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"Народ України це виборов двома революціями і двома війнами. Європейський Союз бачить для себе, що це є ключовий історичний момент розширення і посилення ЄС", – наголосив він.

Арсеній Яценюк нагадав, що 2013 року тодішній президент Янукович під тиском Путіна відмовився підписувати угоду про асоціацію з ЄС, і "Україна змушена була у 2014 році боротися за своє право стати членом Європейського Союзу".

"Якщо Європейський Союз прийме інше рішення, ніж надати Україні статус кандидата на членство в ЄС, – це рішення під аплодисменти для Москви і для Пекіну", – наголосив він.

Арсеній Яценюк підкреслив, що розширюватися буде або демократія, або диктатури, такі як Путін.

Водночас експрем'єр наголосив, що найважливіше – не отримати статус кандидата, а стати членом Європейського Союзу.

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"А це дуже складна дорога. Вона передбачає те, щоби українська влада приймала дуже відповідальні, непопулістичні, складні, але єдино правильні рішення – рішення, які спрямовані на те, щоб Україна за стандартами економіки, верховенства права, фінансів, свободи слова, боротьби з корупцією відповідала стандартам Європейського Союзу", – каже Яценюк.

Він розповів, що на посту глави уряду у 2014-2016 роках проводив реформи, які безпосередньо були передбачені Угодою про асоціацію з ЄС.

"Я чудово усвідомлював, що втрачу рейтинг. Я його втратив. Але я не втратив країну, тому що ті реформи, які ми проводимо, – ті реформи наблизять Україну до ЄС", – каже Яценюк.

Колишній прем'єр-міністр нагадав, що єдиним вибором влади має бути не популізм і не рейтинги, а реальні зміни в країни, які зроблять Україну членом ЄС.

"Цього вимагає народ України. У нас зараз неймовірний шанс, щоб нарешті зробити Україну членом Європейського Союзу. І ми обов’язково цим шансом скористаємося", – впевнений Арсеній Яценюк.

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