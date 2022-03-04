Польща допомагає українській делегації потрапити на переговори до Білорусі

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Польща допомагає українській делегації потрапити на переговори зі стороною Росії в Білорусі.
Про це заявив глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, повідомляє Радіо ZET.
Допомога Україні
"Організаційно ми забезпечуємо можливість виїзду української делегації до місць, де відбуваються ці переговори (з Росією – ред.)", – розповів Дворчик.
За його словами, українська делегація прибуває до Польщі, а далі їм допомагають дістатися туди, де відбуваються переговори.
Окрім цього Дворчик повідомив, що так було на перших українсько-російських переговорах, на других і буде на наступних.
Нагадаємо, голова правлячої фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в переговорному процесі з Росією країна-окупант поспішає протиснути свої умови, оскільки там чудово розуміють, що війна в Україні шкодить іміджу їхньої країни.
Водночас радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що російська влада починає давати задню у своїх вимогах, які висували Україні на початку бойових дій та на першій зустрічі української та російської делегації.
Ситуація із переговорами
- Третій раунд переговорів між Україною та Росією, що напала на неї, відбудеться найближчими днями. Про це повідомив трохи раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.
- Президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що українська делегація чи він сам не поїде до країни, з якої обстрілюють Україну ракетами. Глава держави запропонував Москві кілька інших варіантів, але росіяни відмовилися.
- 28 лютого українська делегація прибула на місце зустрічі на українсько-білоруському кордоні. Сторони домовились, що переговори відбудуться без попередніх умов. Подробиць зустрічі після переговорів не повідомлялося.