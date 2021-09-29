Отримують загрози від ЖЕКу: мешканці київського РК кілька років не можуть змінити управителя

Мешканці все частіше стали помічали байдужість і недбалість ЖЕКу / Колаж "Сьогодні"

Мешканцям багатоповерхівки в київському ЖК "Парк Стоун" кілька років намагаються поміняти ЖЕК, але безуспішно. Людям не допомагає навіть прийнятий у 2015 році Закон "Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку".

Про це пишуть "Факти".

закон

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В Україні з 2015 року стартувала реформа в житлово-комунальному секторі. Уже шість років в країні врегульовані всі питання, пов'язані з ЖЕКами, обслуговуючими багатоповерхові комплекси. Закон визначає детально процедури зі зміни управителя.

епічно початок

Після введення ЖК "Парк Стоун" в експлуатацію в 2013 році компанія забудовника передала на обслуговування комплекс своєї "дочірньою" структурі – компанії "Парк-Стоун Сервіс". Після цього мешканці все частіше стали помічали байдужість і недбалість ЖЕКу.

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" Коли траплялися поломки і збої в обслуговуванні, наприклад, майже повне відключення опалення на нижніх поверхах взимку 2020/2021, ЖЕК не усували проблему. Потім вони придумали відмовку – біля будинку великі борги, тому нічого робити не стануть. І на будь-яке звернення вони посилалися на ці борги і не реагували ні на одну заявку. Далі більше. Відключили в під'їздах ліфти – з трьох в під'їзді залишили один. Чому? Говорили, що "у вас борги ", – розповіла член ініціативної групи мешканців ЖК" Парк Стоун "Марина Каспарова. За її словами, ЖЕК не поспішав вирішувати питання з боржниками, перекладаючи проблеми на плечі сумлінних платників, відмовляючи їм в якісних послугах.

Керуюча компанія "Парк-Стоун Сервіс" передала не всі під'їзди на обслуговування Київтеплоенерго (ТКЕ). Частина будинку отримала право оформити прямі договори з ТКЕ, а частина платила ЖЕКу за тепло в осінньо-зимовий період.

" І раптом з'ясувалося, що цифри від ЖЕКу за тепло в рази вище, ніж в рахунках від "Київтеплоенерго". Причин такої ситуації в ЖЕКу не назвали, а прохання передати весь комплекс і всі квартири на обслуговування ТКЕ проігнорували ", – зазначила Марина Каспарова.

" До сих пір перший, другий і восьмий під'їзди будинки не підключені до гарячого водопостачання, жителі змушені користуватися виключно бойлерних нагріванням ", – розповів один з мешканців ЖК" Парк Стоун ".

Висока ціна

Жителі ЖК "Парк Стоун" кажуть, що проблеми з нинішнім управителем тривають вже багато років. Спочатку компанія без пояснень і обгрунтувань спробувала підняти вартість обслуговування.

" У березні-квітні 2018 року відбулася перша спроба незаконно і без адекватних пояснень підняти жителям вартість комунальних послуг більш ніж в 2 рази, яка була "відбита" мешканцями будинку після неодноразових звернень до КМДА, Антимонопольний комітет, Держспожівслужбу і інші органи влади ", – пояснили мешканці комплексу.

Також люди обурені пожежею, які стався в під'їзді в 2018 році. Мешканці вважають, що це сталося через те, що ЖЕК не привів обладнання будинку в нормальний стан.

" В результаті пожежі вигоріла електрична шахта від 2 до 22 поверху будинку з усіма кабелями, обладнанням і поверховими щитами з електролічильниками. Під час пожежі не спрацювала ні система протипожежної сигналізації, ні система димовидалення, ні система управління ліфтами, за наявність і обслуговування яких "Парк-Стоун Сервіс" регулярно отримував кошти від мешканців будинку. Протипожежні водопроводи перебували в непрацездатному стані, а пожежні гідранти на поверхах взагалі були відсутні ", – повідомив один з постраждалих від пожежі мешканців будинку і додав, що електропостачання в під'їзді було відновлено тільки через 7 місяців після пожежі.

Відновлювали під'їзд після ремонту мешканці самі.

протокол є

Для зміни компанії люди провели переговори з компанією "Затишна оселя", яка обслуговує сусідній ЖК "Парус", а потім провели збори власників квартир з голосуванням за зміну ЖЕКу. Більшість погодилася. Лист з рішенням направили на ім'я керівника "Парк-Стоун Сервіс" Віктора Галасюка.

"Нам почали надходити дзвінки з погрозами, все персональні дані мешканців були злиті ЖЕКом якийсь юрфірме, адвокати якої постійно залякують членів ініціативної групи та тероризують мешканців дзвінками з погрозами. Було порушено якась кримінальна справа, хоча ми всі процедури по зміні керуючої компанії ведемо на підставі закону України ", – розповіла член ініціативної групи мешканців ЖК "Парк Стоун" Ольга Заволока.

Співробітники ЖЕКу повідомили, що ніяких актів і ключів компанія передавати 1 жовтня не має наміру, а замість цього залучить охоронну фірму для саботажу процедури передачі будинку на обслуговування іншій компанії.

Зараз власники квартир ЖК "Парк Стоун" мають намір йти в своїй боротьбі за право поміняти ЖЕК до кінця. Якщо конфлікт посилиться, люди мають намір залучити поліцію і прокуратуру.

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