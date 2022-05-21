Допомога маріупольцям: яку підтримку вони можуть отримати в Запоріжжі

Маріупольці регулярно отримують допомогу від Фонду / Фото: Getty Images, Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова регулярно передає до "Зеленого центру Метінвест Запоріжжя" продуктові набори для переселенців – загалом це вже 18,9 тисяч наборів з продуктами харчування. Наразі Центр став одним із головних хабів гуманітарної допомоги та психологічної підтримки для евакуйованих маріупольців.

Люди, які пережили страшні події у Маріуполі, отримують у "Зеленому центрі" допомогу кваліфікованих психологів Фонду Ріната Ахметова. Фахівці з роботи з травмою війни допомагають маріупольцям подолати шоковий стан та адаптуватися до нових умов життя. Один із способів зробити це – виплеснути біль, розповідаючи свої історії про пережите.

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З дозволу маріупольців ці історії передають до Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова — найбільшого у світі архіву історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. На порталі Музею відкрито розділ "Маріуполь: історії Нескорених", у якому зібрано розповіді мирних мешканців міста про життя під час війни.

Ви також можете поділитися зі світом своєю історією: це можна зробити як на порталі, так і на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Більше 1 млн із них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб.