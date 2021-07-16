Помічника нардепа затримали на хабарі: кого і навіщо він намагався підкупити

Помічника народного депутата спіймали на хабарі. За майже шість тисяч доларів він обіцяв вирішити питання про виділення земельної ділянки учасникам Операції об'єднаних сил. Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора.

Хабарем планували підкупити посадових осіб з Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міськради. Зараз слідчі готують затриманому повідомлення про підозру.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", на Новий рік помічникам депутатів планували "під ялинку" дати 13-ту зарплату. Виявляється, за минулий рік парламент заощадив понад 100 мільйонів гривень і 27 мільйонів вирішив віддати помічникам депутатів. Ми підрахували, яку надбавку могли б отримати, скажімо, лікарі-фахівці.

А сьогодні суд виніс вирок колишньому народному депутату Олександру Пресману за махінацію з житлом. Він незаконно отримав від держави майже мільйон гривень.