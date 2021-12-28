Останні дві області в Україні вивели із "червоної" зони

"Червону" зону залишають Волинська та Запорізька області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Волинську та Запорізьку області вивели з "червоної" зони карантину.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов в своєму Telegram.

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В цих областях з 30 грудня будуть запроваджені карантинні обмеження "жовтого" рівня.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 30 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Волинської та Запорізької областей", – повідомив чиновник.

Актуальні правила "жовтої" зони:

У межах жовтого рівня заборонено:

Відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників;

Робота закладів освіти, в яких вакциновано менше 100% персоналу;

Проведення масових заходів;

Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

Робота закладів громадського харчування (окрім роботи на винос та доставки);

Робота спортзалів, басейнів;

Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);

Міжобласні та міжнародні перевезення.

Обмеження, передбачені жовтим рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів:

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"жовтий" COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);

"зелений" COVID-сертифікат (чинний 365 днів);

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години).

сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

Тобто для роботи та відвідування закладів на жовтому рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати хоча б "жовтий" внутрішній COVID-сертифікат або тимчасово довідку 063-О, видану лікарем, який проводив щеплення.

Термін дії "жовтого" сертифіката – 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів.

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