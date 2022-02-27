"Погляньте, на що Путін перетворив вашу країну": Кулеба звернувся до росіян (відео)

Кулеба записав відеозвернення до росіян/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до росіян. Він попередив, що українці продовжуватимуть захищати свою землю.

Відеозвернення Кулеби опублікували в Telegram-каналі "Слуга народу".

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Що сказав Кулеба?

"Подивіться, на що перетворив вашу країну, вашу велику країну Володимир Путін. Він оголосив загарбницьку війну проти України. Він послав сюди ваших синів, чоловіків, щоб вони вбивали українців, захоплювали нашу землю, руйнували наші міста. Але українці не хотіли цієї війни. Українці воюватимуть за свою землю, за свої оселі. У нас вже розгорнулася справжня народна війна. Кожен бере в руки зброю та захищає свою країну. Путін втягнув вас у війну, а платите за неї ви. Весь світ об'єднався, щоб підтримати Україну, щоб зупинити Путіна", — сказав Кулеба.

Кулеба зазначив, що зараз проти Росії введено санкції, які погублять економіку РФ.

"Проти Росії застосовані безпрецедентні в історії санкції. Страждаєте ви. У Путіна гроші не закінчаться, у нього все буде добре. Курс рубля в обмінниках полетів у прірву. Банки російські відключають від міжнародних систем фінансування, і ви не зможете навіть картками своїми розплатитися. Небо закрите в Європі. Ви не зможете сісти в літак і полетіти у відпустку, щоб подивитись світ. І це тільки початок. Далі буде гірше. Економіка Росії поповзе вниз під тиском санкцій. Ціни почнуть зростати, інфляція. Звичайно, ваша влада зараз переконує вас у тому, що все нормально, ситуація під контролем, резерви валютні сильні, але це брехня. Вам брешуть. Вас хочуть просто сховати від реальності, а реальність у тому, що йде війна. І реальність у тому, що, на жаль, страждати від цієї війни доведеться вам. Не кажучи вже про загиблих росіян на території України, які повернуться додому в мішках", — зазначив Кулеба".

Міністр сказав, що у росіян все ж таки є один спосіб зупинитися війну.

"Я думаю, що у вас є дуже простий інструмент, як зупинити це божевілля. Вимагайте від Путіна зупинити війну. Україна ні на кого не нападала і не планує нападати. Ми хочемо жити у мирі. Але для цього Путін має зупинити війну та знищення російської економіки, яке вже почалося. Рятуйте свою країну. Вимагайте від Путіна зупинити війну", — резюмував Кулеба.

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Вбивство дітей

З початку вторгнення Російської Федерації на територію України бойовики вбивають мирних жителів. Серед жертв окупантів — діти.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ України, окупанти вбили 352 особи, з них 14 — діти. Крім того, поранено — 1684 особи, з них 116 — діти.

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