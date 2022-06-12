Посол Британії з'їла у Києві Бориса Джонсона

Мелінда Сіммонс спробувала гучний десерт / Фото: Колаж: Сьогодні
Посол Британії Мелінда Сіммонс відвідала у Києві кафе, в якому печуть ексклюзивні круасани, створені з урахуванням англійського яблучного пирога. Новий десерт кулінари присвятили британському прем'єр-міністрові Борису Джонсону.
Сіммонс розповіла, що вона спробувала новинку закладу та своїм враженням поділилася у мікроболі Twitter, опублікувавши фото з десертом.
"Я з'їла круасан Бориса Джонсона", – написала вона.
У коментарях одна твіттерка повідомила, що у Хмельницькому з'явився лимонад під назвою "Джонсонюк".
Зачіска Бориса Джонсона
Британський політик неодноразово запевняв, що його зачіска є природною, а також, що її "неможливо імітувати, оскільки вона є продуктом випадкових та конкуруючих сил природи".