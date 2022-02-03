40 тисяч нових хворих і постачання "Молнупіравіру": що відбувається з COVID-19 в Україні

У країні продовжують виявляти нові випадки коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

Лише за добу 2 лютого в Україні зафіксували майже 40 тисяч нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Дедалі більше областей переходить у червону зону карантину. Докладніше про ситуацію з COVID-19 у матеріалі "Сьогодні".

Статистика по Україні

Минулої доби:

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госпіталізовано – 4136 осіб;

летальних наслідків – 210;

одужало – 9380 осіб.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 4169897 осіб;

одужало – 3 650 854 особи;

летальних наслідків – 100 809;

проведено ПЛР-тестування – 18 308 056.

Дані по країні за добу / Фото: Минздрав

Кількість захворювань у регіонах на добу

м. Київ – 2437;

Вінницька область – 1407;

Волинська область – 1352;

Дніпропетровська область – 2017;

Донецька область – 1754;

Житомирська область – 2933;

Закарпатська область – 818;

Запорізька область – 1043;

Івано-Франківська область – 2423;

Київська область – 1439;

Кіровоградська область – 308;

Луганська область – 840;

Львівська область – 2369;

Миколаївська область – 823;

Одеська область – 2982;

Полтавська область – 1284;

Рівненська область – 1986;

Сумська область – 1662;

Тернопільська область – 1644;

Харківська область – 1827;

Херсонська область – 968;

Хмельницька область – 2283;

Черкаська область – 931;

Чернівецька область – 975;

Чернігівська область – 1115.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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План вакцинації

Кабмін затвердив Національний план вакцинації від коронавірусу на 2022 рік. Документ передбачає бустерні дози, охоплення щепленням дітей та підлітків віком від 12 до 18 років. України. Як йдеться у плані, стратегія вакцинації проти COVID-19 у 2022 році полягатиме у:

ревакцинації тих, хто вже отримав базовий курс щеплення минулого року;

вакцинації тих, хто ще не зробив щеплення;

охоплення щепленням дітей та підлітків віком від 12 до 18 років.

Згідно з документом, до кінця 2022 року обов'язок обласних та Київської міської державних адміністрацій забезпечити охоплення вакцинацією неповнолітніх та не менше 70% дорослих, включаючи 80% українців віком від 60 років. Особлива увага звертається на тих, хто перебуває у групі ризику.

Крім того, державні адміністрації повинні забезпечити належне функціонування центрів вакцинації населення, постійних та тимчасових пунктів щеплень на базі закладів охорони здоров'я, зокрема з використанням виїзних вакцинальних сесій в організованих колективах та за місцем проживання/знаходження.

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Зазначимо, що з початку вакцинальної кампанії вакциновано 15396725 осіб, з них отримали першу дозу – 15396723 особи, отримали дві дози – 14700198 осіб, отримали додаткову дозу – 18728 осіб, бустерну дозу – 39. Загалом проведено 30 514 023 щеплення.

Коли таблетки "Молнупіравір" з'являться в Україні

В Україні скоро з'являться таблетки від коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я очікує на постачання перших 60 тисяч курсів препарату "Молнупіравір" 5 лютого.

"Очікуємо на перше постачання 60 тис. курсів у суботу препарату "Молнупіравір", який був законтарктований нами. Це противірусний препарат прямої дії", – сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він додав, що в регіони вже було доставлено першу партію препарату "Ремдесівір" для лікування COVID-19.

"Молнупіравір" – це препарат прямої дії, який блокує фермент, необхідний вірусу для відтворення генетичного коду, запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик тяжкого перебігу хвороби. Препарат – це таблетки, тому немає особливих вимог до зберігання та його зручно приймати.

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