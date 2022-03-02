Втратили літаки та кинули техніку: у Генштабі показали збитки військових РФ

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Українські військові знищили два російські літаки та захопили їхню військову техніку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вночі 1 березня в Київській області зав'язалась запекла повітряна битва між парою винищувачів МіГ-29 бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України та парою російських Су-35С. В результаті повітряного бою обидва ворожі літаки було знищено, йдеться в повідомленні.

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Разом із ракетами класу "повітря-повітря" з МіГ-29 по окупантах відпрацювали і керовані зенітні ракети комплексу С-300 місцевої зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр". На жаль, внаслідок цього бою повітряні сили України втратили один МІГ-29. Пілота шукають.

Також у Генштабі повідомили про кинуту колону ворожої техніки у смузі відповідальності однієї з українських бригад, яка тепер послужить українським воїнам.

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"Окупанти вже не чекають, коли їх підсмажать, і дезертують, залишаючи в наше розпорядження озброєння та техніку "найсильнішої армії у світі", — заявили в Генштабі ЗСУ.

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Ситуація в Україні 2 березня