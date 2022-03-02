Втратили літаки та кинули техніку: у Генштабі показали збитки військових РФ

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Українські військові знищили два російські літаки та захопили їхню військову техніку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Вночі 1 березня в Київській області зав'язалась запекла повітряна битва між парою винищувачів МіГ-29 бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України та парою російських Су-35С. В результаті повітряного бою обидва ворожі літаки було знищено, йдеться в повідомленні.
Разом із ракетами класу "повітря-повітря" з МіГ-29 по окупантах відпрацювали і керовані зенітні ракети комплексу С-300 місцевої зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр". На жаль, внаслідок цього бою повітряні сили України втратили один МІГ-29. Пілота шукають.
Також у Генштабі повідомили про кинуту колону ворожої техніки у смузі відповідальності однієї з українських бригад, яка тепер послужить українським воїнам.
"Окупанти вже не чекають, коли їх підсмажать, і дезертують, залишаючи в наше розпорядження озброєння та техніку "найсильнішої армії у світі", — заявили в Генштабі ЗСУ.
Ситуація в Україні 2 березня
- Окупанти, що вторглися в Україну в ніч проти 24 лютого, випустили по Житомиру ракету з російського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". За пів години вона впала в районі аеропорту.
- У Харкові продовжуються потужні обстріли окупантами РФ. Після влучення в танкове училище там вже тривалий час не можуть загасити пожежу.
- Внаслідок нового обстрілу центру Харкова, який стався 2 березня вранці, загинули четверо, ще дев'ятеро людей було поранено.
- Протягом ночі практично по всій Сумській області велися вуличні бої. У Тростянці ворожі війська зайняли штаб і розпочали мародерство. Проте окупанти деморалізовані, частина з них здається ЗСУ, інші намагаються втекти.
- Близько 8:00 у Сумах пролунав потужний вибух у районі військової частини та артилерійського училища.
- Голова Миколаївської ОДА повідомив про висадку ворожого десанту.
- Генштаб опублікував нові дані про втрати ворога з початку вторгнення 24 лютого до ранку 2 березня.