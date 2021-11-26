Повторне зараження COVID-19: вчені з'ясували, який ризик ускладнень

Коронавірусом можна захворіти вдруге. Фото: колаж "Сьогодні"

Ймовірність повторного зараження COVID-19 не надто велика. Такого висновку дійшли вчені, провівши дослідження в Катарі. Ті, хто знову захворіли на вірус, легко перенесли цей період.

Про це повідомляє New England Journal of Medicine.

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Що йдеться у дослідженні?

Вчені проаналізували дані 353 тисяч осіб. Результати вивчали під час двох хвиль захворюваності у країні: з березня по червень 2020 року та з січня по травень 2021 року.

За оцінками епідеміологів, на сьогодні антитіла мають близько 40% населення Катару.

Крім того, вчені проаналізували результати ПЛР-тестів, щоб визначити кількість людей, які захворіли двічі. У підсумку зареєстрували 1304 випадки реінфекції. Середній інтервал між ними становив 9 місяців.

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До речі, більшість пацієнтів, які заразилися вдруге, легко перенесли коронавірус. Лише 4 особи було госпіталізовано. Смертельних випадків не зареєстрували.

"Ймовірність госпіталізації або смерті у повторних інфекцій на 90% нижча, ніж у первинних. Реінфекції були рідкісними і, як правило, легкими, можливо завдяки налаштованій імунній системі після первинного зараження", – підкреслили дослідники.

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