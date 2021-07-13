Підвищення, тиск США або "грандіозний шухер" – 7 версій відставки Авакова

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав у відставку. Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в Facebook у вівторок, 13 липня., при цьому не назвавши причину свого рішення.

Сайт "Сьогодні" поспілкувався з власними джерелами в МВС, а також з нардепами Верховної Ради і з'ясував основні версії причин, що спонукали міністра до звільнення.

Версія 1: Аваков піде на підвищення

Арсен Аваков може в подальшому зайняти пост глави уряду. Про це в ефірі "Україна 24" сказав народний депутат Михайло Цимбалюк .

"Аваков за своїм впливом і потенціалом – готовий прем'єр-міністр України. Я думаю, що саме на цю посаду його рекомендуватимуть", – сказав він.

Водночас ведуча телеканалу Україна 24 Наталія Влащенко в ефірі програми "Хард з Влащенко" не виключила, що Аваков може стати віцепрем'єром.

Версія 2: Аваков може стати мером Харкова

Колишній народний депутат України від Радикальної партії Ігор Мосійчук припустив, що глава МВС подав у відставку для того, щоб балотуватися в мери Харкова.

"А чому всі забули про вибори мера Харкова? Якщо Авакова відправлять у відставку, а він сам піде на ці вибори, то переможе 100%", – написав екснардеп у своєму Telegram-каналі.

Версія 3: Аваков сподівається, що Рада не проголосує за його відставку

Опитані нами високопоставлені співробітники центрального апарату МВС кажуть, що в заяві Авакова криється інтрига.

"Сьогоднішня заява може виявитися маневром у розрахунку на те, що Рада не проголосує за відставку і позиції міністра зміцняться ще сильніше", – розповіли "Сьогодні" найближчі підлеглі міністра.

Версія 4: Аваков хоче відпочити і написати книгу

Також наші співрозмовники не виключають того, що міністру банально набридло працювати в жорсткому режимі.

"Можливо, Аваков просто втомився, хоче піти на заслужений відпочинок, де буде писати книги або мемуари", – розповіли нам в міністерстві.

Версія 5. Аваков подав у відставку напередодні "грандіозного шухеру"

Журналіст Ігор Соловей припустив, що в Україні можуть спалахнути масштабні заворушення, і міністр, знаючи про це, вирішив покинути свій пост, щоб не бути відповідальним за майбутні протистояння між громадянами та правоохоронцями.

"Відчуває, що країна перебуває напередодні грандіозного шухеру", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Версія 6: Піти у відставку Авакова "переконав" Джордж Кент

На думку Солов'я, глава МВС міг подати у відставку під тиском заступника помічника держсекретаря США і тимчасового посла США в Україні Джорджа Кента.

"Джордж Кент знайшов переконливі аргументи у розмові з Аваковим кілька днів тому. Наприклад, пообіцяв йому гарантії невключення до списку санкцій в обмін на відставку", – пише журналіст.

Відзначимо, що заяву про відставку Аваков написав невдовзі після зустрічі з нещодавно призначеним послом США Джорджем Кентом. Для Кента це була перша зустріч з представником влади в Україні. Для Авакова вона стала останньою.

Версія 7: Аваков подав у відставку за наполяганням Зеленського

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук передбачає що Аваков подав у відставку з подачі президента Зеленського.

"Пам'ятаєте, на самому початку ми голосували за призначення Авакова під президентські гарантії? Тоді Зеленський сказав, що якщо міністр не впорається – він сам відправить його у відставку. Ймовірно, так і сталося. Не виключено, що після бесіди з главою держави Аваков сам (на відміну від Степанова) написав заяву. Втім, це виключно моя версія", – сказала "Сьогодні" Верещук.

Нагадаємо, у червні глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевнив у тому, що до осені перестановок в уряді не планується, в тому числі не планувалася і відставка Авакова. Пізніше вже заступник голови МВС Антон Геращенко відзначав, що чутки про відставку міністра внутрішніх справ розпочалися 22 лютого 2014 року – за день до призначення. Також у ЗМІ з'явилася інформація, що нібито у Зеленського хочуть звільнити Авакова.

Сам же глава МВС раніше назвав умовою своєї відставки несумісність рішень Зеленського з його внутрішнім світом.

Всі подробиці в спецтемі Відставка Авакова: всі подробиці.