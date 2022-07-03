"Пояснює Панюта": ситуація на Донбасі й чим Путін пов'язав Лукашенка (відео)

Телеведучий Олег Панюта сьогодні, 3 липня, вийде в ефір із четвертим випуском щотижневої аналітичної програми для підписників та гостей каналу "Україна 24".

Усі головні новини тижня – і жодної зайвої інформації. Кожна програма – це все, що вам потрібно знати за минулі сім днів, і інформація, що чекає Україну та світ далі. Тепер найголовніші проблеми, прогнози та висновки для всіх пояснює Панюта!

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Що насправді відбувається на фронті – дізнавайтесь у черговому випуску "Пояснює Панюта".

Ще кілька тем сьогоднішнього випуску:

як світова спільнота прозріла і намагається максимально дистанціюватися від Росії;

чи зможе Київ максимально ефективно використати небачену підтримку світу, щоб перемогти у війні та якісно відбудувати країну.

Крім цього, ексміністр оборони України (2019-2020) Андрій Загороднюк розповість про ситуацію на Донбасі, а австрійський військовий аналітик, історик військової авіації Том Купер – про те, як Росія б'є по Україні авіаракетами зі своєї території та які проблеми у російського ГУР.

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Військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак прояснить ситуацію щодо самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, пояснивши, чому він так завзято підтримує президента Росії Володимира Путіна.

Також у програмі візьмуть участь Михайло Шейтельман, Ілля Пономарьов і Сергій Рахманін.

Дивіться новий випуск "Пояснює Панюта" о 20:30 на сайті "Сьогодні" та YouTube-каналі "Україна 24".