Пожежу в костелі під Львовом загасили, є постраждалі (фото)

Причини виникнення пожежі поки невідомі. / Фото: Колаж: Сьогодні

У смт Брюховичі під Львовм загасили пожежу в костелі. В результаті надзвичайної події постраждали двоє людей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Львівської області.

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Подробиці

3 грудня о 13:43 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в одноповерховому цегляному костелі св. Терези і Дитяти Ісуса, розміром 30х30 м, критій метало черепицею.

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів з-під даху та куполу церкви вибивався густий чорний дим. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору.

У коментарі кореспонденту "Сьогодні" розповіли:

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"Вогнем охоплено близько 100 кв.м. Займання сталося у дзвіниці. Також відомо, що є багато дерев'яних конструкцій. Про причину поки що говорити дуже рано", – повідомив спікер управління ДСНС Львівської області Віталій Туровцев.

Фото: ДСНС

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Що відомо про постраждалих

Внаслідок пожежі отримали опіки двоє чоловіків, які на момент виникнення пожежі знаходили в костелі, після огляду медиками потерпілі від госпіталізації відмовились .

О 14:56 пожежу локалізовано та о 15:51 ліквідовано. До ліквідації пожежі залучалось 11 одиниць спецтехніки та 44 чоловіки особового складу.

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