У Мелітополі окупанти призначили своего мера: кто пішов на держзраду (видео)

Галина Данильченко і раніше мала проросійські погляди / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мелітополі росіяни призначили виконувачку обов'язків мера Галину Данильченко, яка запропонувала "почати жити по-новому".

Про це свідчить її відеозвернення до мелітопольців.

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Вона одразу звернулася до мешканців із проханням "не чинити опір окупантам".

"Зараз нашим завданням є підлаштувати всі механізми під нову дійсність. Для того, щоб якнайшвидше почати жити по-новому. Незважаючи на всі наші зусилля, у місті є ще люди, які намагаються дестабілізувати ситуацію, що закликають вас до екстремістських дій. Я вас прошу, будь ласка, будьте розсудливі. Не піддавайтеся на ці провокації. Звертаюся до депутатів, народних обранців усіх рівнів. Шановні депутати, нас обирали люди і наше з вами завдання – дбати про їхній добробут", – сказала Данильченко.

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Нагадаємо, що вчора, 11 березня, 10 окупантів викрали мера міста Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення йому вдягли пластиковий мішок на голову.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла під час брифінгу, що мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в руках військових злочинців, але він живий і є надія, що скоро буде на волі.

Верещук застерегла представників місцевої влади від будь-яких форм співпраці з окупантами та пообіцяла дуже швидку та жорстку реакцію на подібні випадки.

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"Поки що окупаційні війська тимчасово зайняли територію і намагаються встановити свій політичний порядок. Це незаконно, це не 2014 рік. Маючи досвід, ми діятимемо і повірте – боляче буде тим людям, які подумали створити ХНР або ще якісь "народні республіки" на території української держави", – сказала Верещук.

Хто така Галина Данильченко?

2015 року її обрали депутатом міськради Мелітополя від партії "Опозиційний блок", також Данильченко отримала пост секретаря міськради. 2020 року вона знову отримала депутатський мандат у міськраді Мелітополя від партії "Опозиційний блок".

На сторінці у Facebook Данильченко ще 2020 року опублікувала фото з плакатом "Безсмертний полк". А "Безсмертний полк" – це російська пропагандистська громадська організація. Зареєстрована 2011 року у Томську (Росія) трьома журналістами.

Організацією проводяться однойменні акції-марші з портретами та виступами-вшануванням учасників війни. Початковою метою громадської організації було збирання історій військовослужбовців через власний сайт. У Росії та проросійських колах акція переважно позиціонується як патріотична, а в інших країнах – як провокативна і спекулятивна.

Місцеве видання РІА Мелітополь пише, що Данильченко – особа всім добре відома.

Вона – права рука колишнього нардепа Євгенія Балицького.

"На місцевому телебаченні вона вже записала звернення до народних мас. У ньому Галина Вікторівна заявила, що у місті створюється комітет народних обранців, який і керуватиме Мелітополем", – пише видання.

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