Вже знайшли слід ФСБ: Bellingcat взялися за розслідування смерті Шишова

Західне видання Bellingcat проведе своє розслідування смерті в Києві Віталія Шишова / Колаж "Сегодня"

Західне видання журналістських розслідувань Bellingcat проведе своє розслідування факту смерті у Києві голови громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова.

Про це повідомив в ефірі "Ехо Москви" керівник відділу Bellingcat Христо Грозєв.

Читайте також: Розправа режима над суспільством – що говорять у США про смерть білоруського активіста в Києві

"Тут не можна не розглянути кілька збігів... По-перше, навіть без такої попередньої інформації я б сказав, що це швидше за все не є самогубство. Але я б не написав про це до того, як у нас немає повної картини. Те, що тут дає нам більше, ніж просто відчуття, каже, що, швидше за все, це спецоперація", – зазначив Христо Грозєв.

Читайте також: "Це акт тероризму": в ЄС відреагували на смерть білоруського опозиціонера Шишова

Реклама

Представник Bellingcat розповів, що їхня команда вже працює над першою отриманою інформацією. Серед іншого в розпорядженні журналістів уже є данні, що в Києві присутні співробітники ФСБ, які інтегрувалися в середовище опозиційних білоруських груп, які перебувають в Україні.

"Звичайно, це може бути випадковість. Але зараз ми чуємо цю новину. Звичайно, це означає, що ми направляємо майже всі наші ресурси на розслідування саме цього вбивства. Якщо це вбивство", – сказав Грозєв.

Видання Bellingcat не вперше займається незалежним розслідуванням того, що відбувається на території України. Наприклад, у червні цього року вони надали свої висновки стосовно того, що є докази причетності Росії до збивання літака MH17.

А в травні цього року зробили висновок, що до вибухів на військових складах в Україні у 2014-2015 роках з високою часткоюймовірності причетне російське ГРУ.