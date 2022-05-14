Причиною загибелі дельфінів у Чорному морі стали російські військові кораблі

Військові кораблі РФ стали причиною загибелі дельфінів та деяких риб у Чорному морі. Колаж "Сьогодні"

Масова загибель дельфінів та деяких видів риб змусила вчених стурбуватися тим, що забруднення Чорного моря внаслідок нападу Росії на Україну може мати довгострокові наслідки для екосистем у регіоні.

Про це повідомляє NBC News.

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За словами Угура Озсандикчі, провідного дослідника морського життя Синопського університету, з лютого до турецького узбережжя викинуло понад 100 дельфінів. Морські біологи підозрюють, що основною причиною є шумове забруднення від військових кораблів на півночі.

Низькочастотні гідролокатори військових кораблів та підводних човнів безпосередньо заважають ехолокації дельфінів. Не вміючи орієнтуватися, дельфіни що неспроможні ідентифікувати видобуток і тому можуть голодувати. Вони можуть заплутатися і запанікувати, випадково запливаючи на скелі чи берег.

За даними Турецького фонду морських досліджень, ці смерті та інше забруднення, пов'язане з війною, можуть створити кризу у біорізноманітності регіону.

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Історія зі слоганом війни в Україні

24 лютого у Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти захопили острів Зміїний .

Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові.

До мережі потрапили переговори українських прикордонників із росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте у відповідь окупанти почули: "Російський корабель, йди на...!"

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Автор легендарної фрази "Російський військовий корабель, йди на х*й!", яка стала девізом українців у боротьбі з російськими окупантами, – захисник Зміїного острова родом із Золотоноші. Його звуть Роман.

12 квітня Укрпошта випустить у продаж марку "Російський військовий корабель, йди на...!" . Ескіз для поштової марки було обрано за результатами народного голосування серед користувачів соціальних мереж.