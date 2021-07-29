Запросив до України. Про що Зеленський домовився з головою МВФ

Президент розповів Георгієвій, як українцям допоміг минулий транш в 2,1 млрд доларів

Крісталіна Георгієва та Володимир Зеленський. Aото Reuters

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з головою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою серед інших питань обговорили прогрес у виконанні поточної програми stand-by і законопроєкт про Нацбанк.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський також подякував Георгієвій за підтримку України в складний рік пандемії.

"Транш у 2,1 мільярда доларів, який ми одержали, допоміг нам підтримати людей, малий і середній бізнес, нашу медичну галузь у період кількох локдаунів", – заявив президент.

Що обговорювали

Президент і глава МВФ обговорили прогрес у виконанні поточної програми МВФ stand-by, а саме два ключові законопроєкти для посилення корпоративного управління в банках і закони про Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

"Позиція України залишається незмінною: відносини з МВФ є дуже важливими для нас, і ми продовжуватимемо виконувати домовленості з міжнародними партнерами", – зазначив Зеленський.

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Співрозмовники також обмінялися думками про реформи та інституційні зміни, які відбуваються в Україні, зокрема щодо запуску ринку землі, реформи у сфері інфраструктури, ухваленого парламентом у першому читанні законопроєкту про деолігархізацію.

Крім того Зеленський і Георгієва обговорили законопроєкт про Національний банк України, який зараз розробляється за участю міжнародних партнерів і буде розглянутий Верховною Радою восени цього року, а також ухвалення закону про НАБУ у другому читанні.

Окремо обговорили темпи відновлення української економіки, зокрема виконання державного бюджету України та конкретні показники економічного зростання.

Про що домовилися

Президент України домовився з главою МВФ про активізацію спільної роботи представників українського уряду та Фонду.

Зеленський також запросив директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду відвідати Україну і особисто обговорити подальші кроки продуктивної співпраці.

Нагадаємо, Національний банк України розраховує на зарахування від Міжнародного валютного фонду в розмірі 2,7 млрд доларів наприкінці серпня – початку вересня.