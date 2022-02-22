Визнання незалежності "ЛДНР": Радбез ООН розпочав засідання

Радбез ООН розпочав засідання/Фото: колаж: "Сьогодні"

Радбез ООН розпочав термінове засідання, яке ініціювали через скандальний указ Володимира Путіна про визнання незалежності окупованих територій Донбасу.

Трансляція ведеться на офіційному каналі ООН в YouTube.

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Деталі

Радбез ООН розпочав засідання, яке було скликане після підписання президентом Російської Федерації Володимиром Путіним указу щодо визнання незалежності так званих "ЛДНР".

Путін визнав "ЛДНР"

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання "ЛДНР".

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"Вважаю за необхідне прийняти вже давно назріле рішення – негайно визнати незалежність та суверенітет "ДНР" та "ЛНР", – прокоментував Путін своє рішення.

Президент РФ також попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

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