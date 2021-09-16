Проєкт держбюджету-2022 – це стоп-кран розвитку економіки – Гройсман

За словами Гройсмана, держбюджет-2022 має бути бюджетом розвитку / Фото: Facebook

Поданий Кабінетом міністрів України проєкт державного бюджету на 2022 рік не є бюджетом розвитку і демонструє спробу відновлення централізації в країні.

Про це сказав лідер партії "Українська стратегія", експрем'єр Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Це вже третій бюджет чинної влади. Він чітко показує нам, про що вони думають і як рухатимуться далі. Цей бюджет не про економічне зростання. Для мене економічне зростання – це зростання добробуту людей. Цей бюджет – це стоп-кран розвитку економіки. Це бюджет централізації. Забирають кошти у місцевих бюджетів, у громад. Це антисоціальний бюджет, у ньому немає людей, які потребують підтримки", – сказав Гройсман.

Користуючись офіційною презентацією Міністерства фінансів, політик звернув увагу на те, що основним джерелом доходів бюджету визначено податок на додану вартість.

"Він зростає на 72,5 млрд грн. Це ми з вами заплатимо ці гроші від інфляції і зростання цін. Далі – податок на доходи фізичних осіб. Це ми заплатимо! Це лягає тягарем на кожного через механізми підвищення податків. Вони хочуть забрати все те, що є у людей", – наголосив Гройсман.

Проблемна, на його думку, і ситуація в Пенсійному фонді, який за фактом не забезпечений видатками в системі надання субсидій, оскільки у разі зростання цін на газ обсяг допомоги не зростає, а також у борговій політиці.

"Нас ведуть до банкрутства. Вони планують спрямувати на дороги понад 120 млрд грн, водночас 40 млрд – запозичити. За три роки вони запозичили (на дороги) майже 120 млрд грн, які ляжуть на плечі кожного українця і стримуватимуть підвищення зарплат і пенсій", – сказав політик.

За словами Гройсмана, держбюджет-2022 має бути бюджетом розвитку і децентралізації, проте стане бюджетом банкрутства від уряду, який продукує погані рішення.

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Держбюджет-2022: основні цифри

Основні показники держбюджету і запланованих показників економіки представив міністр фінансів Сергій Марченко. Він назвав бюджет збалансованим.

Основні макропоказники

доходи держбюджету: 1,277 трлн грн;

витрати держбюджету: 1,465 трлн грн;

дефіцит держбюджету 3,5% (5,5% у 2021 році, до 2024 року повинен скласти 2,7%, заявив Марченко);

зростання ВВП: 3,8%;

номінальний ВВП: 5,368 трлн грн;

інфляція: 6,2%;

середня зарплата: 15 258 грн;

курс грн/$: 28,6/28,7 грн.

44,21% доходів бюджету становитимуть надходження від ПДВ. Ще 12,6% – від ПДФО. 10,75% доходів до держбюджету дасть податок на прибуток підприємств.

Основні статті витрат

Витрати з держборгу: 574, млрд грн;

574, млрд грн; Безпека і оборона: 319,4 млрд грн (5,95% від ВВП, +52,1 млрд грн за рік);

319,4 млрд грн (5,95% від ВВП, +52,1 млрд грн за рік); Пенсійне забезпечення: 200 млрд грн до Пенсійного фонду. Також з 1 жовтня 2022 року пенсіонерам віком 70-75 доплачуватимуть до 300 грн, якщо їхня пенсія менше середньої зарплати за 2020 рік, заявив Шмигаль. З березня 2023-го щороку будуть проводити індексацію цих доплат, додав він.

200 млрд грн до Пенсійного фонду. Також з 1 жовтня 2022 року пенсіонерам віком 70-75 доплачуватимуть до 300 грн, якщо їхня пенсія менше середньої зарплати за 2020 рік, заявив Шмигаль. З березня 2023-го щороку будуть проводити індексацію цих доплат, додав він. Охорона здоров'я: 193,7 млрд грн (+31 млрд у порівнянні з 2021 роком). Це дозволить встановити мінімальну зарплату лікарям на рівні 20 000 у 2022 році, заявив Шмигаль. Середня зарплата лікаря повинна перевищити 22 500 грн, додав він. Мінімальна зарплата середнього медперсоналу в 2022 році повинна скласти 13 500 грн.

193,7 млрд грн (+31 млрд у порівнянні з 2021 роком). Це дозволить встановити мінімальну зарплату лікарям на рівні 20 000 у 2022 році, заявив Шмигаль. Середня зарплата лікаря повинна перевищити 22 500 грн, додав він. Мінімальна зарплата середнього медперсоналу в 2022 році повинна скласти 13 500 грн. Освіта: 185,6 млрд грн (+16,7 млрд грн в порівнянні з 2021 роком). Шмигаль додав, що передбачається зростання зарплат вчителів і зростання в півтора-два раза стипендій студентів.

185,6 млрд грн (+16,7 млрд грн в порівнянні з 2021 роком). Шмигаль додав, що передбачається зростання зарплат вчителів і зростання в півтора-два раза стипендій студентів. Міністерство оборони: 131 млрд грн (13,4 млрд грн до 2021 року);

131 млрд грн (13,4 млрд грн до 2021 року); Розвиток дорожньої інфраструктури: 124 млрд грн;

124 млрд грн; Пільги та субсидії на оплату послуг ЖКГ: 25 млрд грн;

на оплату послуг ЖКГ: 25 млрд грн; Наука: 13,8 млрд грн (+1,6 млрд грн);

13,8 млрд грн (+1,6 млрд грн); Культура та мистецтво: 13,5 млрд грн (+2,3 млрд грн до 2021 року);

13,5 млрд грн (+2,3 млрд грн до 2021 року); Фізкультура і спорт: 11,3 млрд грн (+4,3 млрд грн за умови прийняття законопроекту №5600);

11,3 млрд грн (+4,3 млрд грн за умови прийняття законопроекту №5600); Екологія: 11,2 млрд грн.

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