Проект "Україна сьогодні" оновлює формат

Проект «Україна сьогодні» зміниться / Фото: Україна 24

Канал "Україна 24" в новому сезоні оновлює формат програми "Україна сьогодні". Тепер Віолетта Логунова, Анна Степанець, Володимир Полуєв по черзі будуть вести інформаційний проєкт, який буде виходити з вівторка по четвер о 18:10.

Резонансні новини, історії з усього світу і все, про що повинен знати кожен українець – в програмі "Україна Сьогодні".

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Ведучі підбивають підсумки та розповідають, що відбувалося в країні та світі протягом дня.

"Ми прийняли рішення змінити формат та додати ще більше ексклюзиву, гострих тем, цікавих сюжетів та оперативних новин.Впевнений, що так ми станемо ще ближчими до аудиторії", – головний редактор "Новинної групи Україна" Юрій Сугак.

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Сьогодні, 5 жовтня, ведучою першого випуску оновленого формату "України сьогодні" стане Анна Степанець. У понеділок проведе ефір Віолетта Логунова, в середу – Володимир Полуєв.

"Так, проєкт "Україна сьогодні" зміниться, але залишиться головне — оперативні новини. Разом з колегами, Анною та Володимиром, ми будемо ретельно відбирати найголовніші події дня, щоб глядачі не відчували інформаційного дефіциту", – розповіла Віолетта Логунова.

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