Прогноз погоди до 2030 року і Брюсів календар: чим запам'ятався народний синоптик Леонід Горбань

Леонід Горбань міг робити довгострокові прогнози на кілька років. / Фото: Колаж: Сьогодні

Не стало відомого народного синоптика Леоніда Горбаня. Він був єдиною людиною в Україні, який робив довгострокові прогнози. І навіть видав книгу, в якій розповів про погоду до 2030 року.

"Сьогодні" згадує, чим запам'ятався головний народний метеоролог.

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Став синоптиком, не маючи освіти

Леонід Горбань народився у 1939 році в селищі Козельщина Полтавської області. За освітою він зовсім не метеоролог, а професійний пожежник, підполковник у відставці, який має 34 роки військової вислуги.

Уміння передбачати погоду дісталося Горбаню від діда по материнській лінії Афанасія Барлета, який приїхав у полтавське село вивчати історію Запорізької Січі та так і осів в Україні, одружившись на місцевій красуні.

Предок Горбаня використовував для довгострокових розрахунків погоди так званий Брюсів календар, який враховує вплив Сонця, Місяця і планет на погоду Землі. Брюс, російський воєначальник і вчений, першим застосував числові ряди планет, відомі ще древнім грекам і китайцям, для успішного прогнозування погоди. Ці знання дісталися Горбаню з книг, що зберігаються в місцевій церкві.

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Горбань розгадав секрети "Брюсового календаря" і робив розрахунки довгострокового прогнозу погоди. Як говориться в анотації до книги народного синоптика "Прогноз до 2030 року", його пророкування погоди збувались у від 92 до 94% випадків.

Перші прогнози

Вперше свої знання Горбань застосував у середині 1970 років під час будівництва бомбосховища. Виставили опалубку для бетонування, але несподівано почалися ранні морози – значить, заливати не можна. Виходить, треба було розбирати всю конструкцію, щоб до весни не розікрали на металобрухт.

Але Леонід наполіг, щоб не розбирали: мовляв, поставимо на пару місяців охорону, адже, за його розрахунками, в січні мало бути 12 днів плюсової температури.

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"Мої колеги і начальство знали, що займаюся розрахунками, підсміювалися над цим. А потім, коли в січні ми за 7 днів всі забетонували, сильно здивувалися, – розповідав Горбань. - Після цього мене і шаманом почали жартома називати, і Предсказамусом".

"Погода до 2030 року" та інші книги

Свою першу книгу "Народний календар погоди" Леонід Горбань писав 30 років і видав уже в 1990-ті після розвалу СРСР. Раніше було неможливо: за словами Горбаня, комуністичні цензори називали його знання попівщиною, погрожували "зірвати погони".

Потім були й інші книги, найвідоміша – "Погода до 2030 року". В анотації до видання говориться, що синоптик ділиться досвідом прогнозування природних явищ стосовно сільського господарства.

"Книга покликана забезпечити сільгоспвиробника оперативною інформацією для оптимізації агротехнічної стратегії і тактики на етапах вибору культур, сівби та обробітку, для мінімізації ризику втрат під час збирання і зберігання сільгосппродукції", – йдеться в анотації.

Іншими словами, книга повинна допомогти у вирощуванні культур тим, що синоптик передбачив погоду до 2030 року.

Офіційні синоптики не сприйняли його розрахунки

Хоча прогнози Леоніда Горбаня майже завжди збувалися, інші метеорологи ставили під сумнів його діяльність.

Ще в 1989 році він виступив на Всесоюзній конференції працівників сільського господарства у Києві, де піднімалася тема погоди. Однак кваліфіковані синоптики запевняли: погода – це хаос, а хаос прогнозувати неможливо.

Відтоді з представниками Гідрометцентру він відносин не підтримував, як і вони з ним. Однак робити довгострокові прогнози він продовжував до кінця своїх днів.

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