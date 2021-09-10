Осінь скасовується: прогноз погоди на 10 вересня (карта)

Неділя в Україні буде спекотною. Колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 10 вересня, погода нагадає українцям про літо – по всій Україні буде спекотно і безхмарно, дощів синоптики теж не прогнозують.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві 10 вересня температура підніметься до 24-26 градусів. У столиці в п'ятницю знову буде сонячно.

Погода в регіонах

У всіх областях України сьогодні ще на пару градусів потеплішає.

Реклама

На півночі обіцяють в середньому 24-26 градусів у Чернігівській і Київській областях, 23-25 – у Сумській і Житомирській.

обіцяють в середньому 24-26 градусів у Чернігівській і Київській областях, 23-25 – у Сумській і Житомирській. На заході сьогодні також без опадів, температура в середньому 23-25 градусів, у деяких областях трохи спекотніше – від 24 до 26 градусів.

сьогодні також без опадів, температура в середньому 23-25 градусів, у деяких областях трохи спекотніше – від 24 до 26 градусів. У центрі 10 вересня дощів також не буде, температура в Черкасах, Полтаві, Кропивницькому та Дніпрі – 24-26 градусів.

На сході температура в Донецькій і Харківській областях – від 24 до 26 градусів, у Луганській – до +25.

температура в Донецькій і Харківській областях – від 24 до 26 градусів, у Луганській – до +25. На півдні в п'ятницю температура в Херсоні, Миколаєві та окупованому Криму – 24-26 градусів, у Одесі – від 22 до 24 градусів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у вересні буде вже не літо, але ще й не осінь. Синоптики кажуть, що в перший місяць осені бувало і 8 градусів морозу, і 38 градусів тепла.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими буде змінюватися погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.