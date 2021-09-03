Трохи потеплішає, але не скрізь: прогноз погоди на 3 вересня (карта)

На українців чекає приємна комфортна погода / Фото: Сьогодні

В останній робочий день тижня погода порадує українців, давши їм відпочити від дощів і подарувавши ще трохи тепла.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві 3 вересня температура підніметься до 17-19 градусів, опадів сьогодні не обіцяють.

Погода в регіонах

У п'ятницю майже у всіх регіонах України трохи потеплішає, але незначно, гроз і дощів синоптики сьогодні не прогнозують.

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На півночі обіцяють в середньому 16-18 градусів у Чернігівській і Сумській областях, і 17-19 – у Житомирській і Київській.

обіцяють в середньому 16-18 градусів у Чернігівській і Сумській областях, і 17-19 – у Житомирській і Київській. На заході сьогодні також без опадів і трохи потеплішає – до 17-19 градусів. А в Закарпатській області температура підніметься і до +21.

сьогодні також без опадів і трохи потеплішає – до 17-19 градусів. А в Закарпатській області температура підніметься і до +21. У центрі 3 вересня температура залишиться без змін, дощі поки пішли. Температура в Черкасах, Кропивницького та Полтаві – 16-18 градусів, у Дніпропетровській області трохи тепліше – до 19.

На сході температура знову знизиться, сьогодні в Харківській і Луганській областях буде 16-18 градусів. У Запорізькій і Донецькій трохи тепліше – до +20. Без опадів.

температура знову знизиться, сьогодні в Харківській і Луганській областях буде 16-18 градусів. У Запорізькій і Донецькій трохи тепліше – до +20. Без опадів. На півдні у п'ятницю температура в Херсоні, Одесі та Миколаєві – 18-21 градус, в окупованому Криму – від 18 до 20 градусів. Тут також дощів не обіцяють.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими буде змінюватися погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Зазначимо, Київ пізно ввечері 30 серпня накрила небувала гроза – у результаті потужних злив затопило дороги та станції трамваїв, що викликало великі пробки і зупинку транспорту, а в Подільському районі через блискавку почалася пожежа.