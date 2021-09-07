В Україні знову потеплішає: прогноз погоди на 7 вересня (карта)

У вівторок буде трохи тепліше / Фото: Колаж: Сьогодні

У вівторок, 7 вересня, в більшості областей України прийде практично бабине літо – буде тепло і сонячно, але по-осінньому, опадів ніде не обіцяють.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві 7 вересня температура піднімется до 17-19 градусів. У столиці у вівторок буде сонячно.

Погода в регіонах

Практично у всіх областях України сьогодні на пару градусів потеплішає.

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На півночі обіцяють у середньому 14-16 градусів у Чернігівській і Сумській і до +18 – Житомирської області, в Київській буде трохи тепліше – до 19 градусів.

обіцяють у середньому 14-16 градусів у Чернігівській і Сумській і до +18 – Житомирської області, в Київській буде трохи тепліше – до 19 градусів. На заході сьогодні також без опадів, температура в середньому 16-18 градусів, у деяких областях дещо тепліше – до +20, а в Закарпатській області практично бабине літо – 21-23 градусів.

сьогодні також без опадів, температура в середньому 16-18 градусів, у деяких областях дещо тепліше – до +20, а в Закарпатській області практично бабине літо – 21-23 градусів. У центрі 7 вересня дощів також не буде, температура в Черкасах, Кропивницькому та Полтаві – 16-18 градусів, у Дніпропетровській області трохи тепліше – до 19.

На сході температура в Донецькій, Харківській, Луганській областях до 16-18 градусів. У Запорізькій трохи тепліше – до +20. Без опадів.

температура в Донецькій, Харківській, Луганській областях до 16-18 градусів. У Запорізькій трохи тепліше – до +20. Без опадів. На півдні у вівторок температура в Херсоні та Одесі – від 19 до 21 градуса. У Миколаєві – 18-20 градусів, а в окупованому Криму – до +22.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Тим часом у Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджали, що ніч з понеділка на вівторок принесе в Україну перші заморозки: