Сонячно, тепло і ніяких дощів: прогноз погоди на 9 вересня (карта)

У вівторок буде трохи тепліше / Фото: Колаж: Сьогодні

У четвер, 9 вересня, погода ще більше порадує українців – у всіх областях стане ще тепліше і опадів не передбачається.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

В Києві 9 вересня температура підніметься до 23-25 градусів. У столиці в четвер знову буде сонячно.

Погода в регіонах

У всіх областях України сьогодні ще на пару градусів потеплішає.

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На півночі обіцяють у середньому 22-24 градуси в Чернігівській і Житомирській і 21-23 – у Сумській та 23-25 – в Київській.

обіцяють у середньому 22-24 градуси в Чернігівській і Житомирській і 21-23 – у Сумській та 23-25 – в Київській. На заході сьогодні також без опадів, температура в середньому 22-24 градуси, у деяких областях трохи прохолодніше – від 21 до 23 градусів. На Закарпатті – до +25.

сьогодні також без опадів, температура в середньому 22-24 градуси, у деяких областях трохи прохолодніше – від 21 до 23 градусів. На Закарпатті – до +25. У центрі 9 вересня дощів також не буде, температура в Черкасах, Полтаві, Кропивницькому та Дніпрі – 22-24 градуси.

На сході температура в Донецькій і Харківській областях – від 21 до 23 градусів, в Луганській – до +22. Найтепліше буде на Запоріжжі – 22-24 градуси.

температура в Донецькій і Харківській областях – від 21 до 23 градусів, в Луганській – до +22. Найтепліше буде на Запоріжжі – 22-24 градуси. На півдні в четвер температура в Херсоні, Миколаєві та окупованому Криму – 23-25 градусів, в Одесі – від 22 до 24 градусів.

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