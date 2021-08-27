Прогноз погоди на осінь: коли чекати холодів

Час плине невблаганно: майже дві третини року позаду. Здається, ще недавно ми з нетерпінням чекали справжнього літнього тепла, а вже у вікно стукає осінь. Якою буде погода в кожному з трьох осінніх місяців, детально розібралася "Сегодня".

Наші експерти: заввідділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДержНС і НАН України Віра Балабух і найвідоміший народний синоптик Леонід Горбань.

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Інфографіка – за розрахунками Леоніда Горбаня.

/ Фото: Сьогодні

Леонід Горбань: Осінь буде класичною

Народний синоптик Леонід Горбань, який, нагадаємо, у своїх розрахунках використовує старовинну методику: Брюсов календар , що враховує вплив на погоду розташування планет Сонячної системи, розрахував ексклюзивно для сайту "Сегодня", якою буде погода восени помісячно.

Леонід Горбань уточнив: в Україні сім кліматичних зон, тому усереднений прогноз показує лише загальні тенденції погоди в даному місяці.

"Імовірність мого прогнозу – близько 75%, в окремих регіонах, припустимо, дощ пройде на 1-2 пізніше або раніше, ніж за усередненим прогнозом. Але середньострокові погодні тенденції на кожен місяць прогноз показує правильно ", – роз'яснив Леонід Горбань.

Цього року його розрахунки говорять, що осінь буде "осінньою", тобто погода очікується близькою до класичної, незважаючи на глобальне потепління.

Вересень: Ще 10 днів тепла

На початку вересня нас чекає ще 10 днів літа, але з другої декади почнуться дощі і похолодає. Приємними будуть перші чотири-п'ять днів місяця: погода – як в середині серпня, сонячно, сухо, температура вдень вище 25 градусів тепла. Друга п'ятиденка виявиться дощовою, але теплою, до +25 в окремі дні – грибна погода.

Після 10 числа дощі припиняться, антициклон принесе, ясну, але прохолодну погоду – вдень не вище +18, вночі – близько п'яти градусів тепла. Ще більше похолодає до 20 вересня, температура вдень + 10-12 градусів. До того ж, зарядять дощі, так що без парасольок, курток і непромокаючого взуття не обійтися. Але серед осінньої сльоти пішло літо пошле нам останнє "прощавай": 21-23-го небо проясниться, вдень потеплішає до + 17-19 градусів. В кінці місяця знову настане суха прохолода, вдень+ 10-12, вночі +5 градусів.

Жовтень: Бабине літо буде!

Холодний, але сухий жовтень порадує тривалим "бабиним літом" в середині місяця і засмутить під кінець сильними дощами і нічними морозами. Прохолода прийде вже з перших днів і посилиться холодними дощами 4-5 числа. Та до кінця першої декади потеплішає, а до середини місяця погода стане майже вересневою: вдень до +20 тепла, сухо і сонячно. Свято Покрова Богородиці, всупереч народним прикметам – "до обіду літо, після обіду – зима" – виявиться найтеплішим днем жовтня. У цей день температура може бути вище +20 градусів.

Однак уже через день-два погода різко зміниться: температура впаде більш ніж на 10 градусів, до + 6-8 вдень, налетять холодні дощі, до 20 жовтня на півночі і сході країни можуть бути нічні заморозки. Глибока осінь прийде після 25 жовтня, коли циклон з півночі принесе короткочасні, але відчутні морози – дві-три ночі може бути до 7 градусів нижче нуля. Опадів у ці дні не очікується. До кінця місяця знову потеплішає до + 8-10 градусів вдень, але ненадовго: вже дихає холодом листопад

Листопад: Майже зима

Розпочнеться місяць холодними дощами, які після короткої перерви зміняться на дощі зі снігом. Очевидно, що за такої погоди чекати тепла не доводиться, та його й не буде. Навпаки, до кінці першої декади небо проясниться, на більшу частину країни, крім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози. Вдень температура буде близькою до нуля або трохи вищою.

В середині місяця трохи потеплішає, але може випасти справжній перший сніг. Він, швидше за все, розтане, але вже другий сніг, який очікується 24-25 листопада, може затриматися до зими, бо в 20-числах невеликі морози повернуться. Морозна погода без опадів триватиме до кінця листопада.

Віра Балабух: Ла-Нінья принесе гарну погоду

Як розповіла нам Віра Балабух, істотну роль у формуванні атмосферних процесів північній півкулі восени 2021, як і торік, гратиме погодний феномен Ла-Нінья .

Нагадаємо: Ла-Нінья викликає охолодження поверхні океану в центральній і східній частинах екваторіальній акваторії Тихого океану, що призводить до змін тропічної циркуляції атмосфери, а саме вітру, тиску і опадів. Явище Ла-Нінья пов'язують з фазою похолодання, а протилежний феномен, Ель-Ніньо – з фазою потепління.

"Вплив Ла-Нінья проявиться в тому, що в Європі в цілому переважатиме тепла і суха погода, як і минулої осені, – каже Віра Балабух. – За даними Європейського центру середньострокових прогнозів і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США очікується, що осінь 2021 року в Україні також буде теплою, а температура повітря відповідатиме кліматичній нормі, тобто середнім багаторічним значенням, які спостерігалися протягом останніх 30 років з 1991 по 2020 рік. Такий термічний режим буде обумовлений переважанням антициклонної погоди, яка характерна для України протягом цього сезону, особливо в першій половині ".

Але, за словами Віри Балабух, це не означає що по території країни не будуть переміщатися холодні фронти, і температура повітря не опускатиметься нижче нуля. Такі процеси також можливі, особливо в другій половині осені, однак вони можуть спостерігатися рідше, ніж зазвичай. При цьому випадатимуть опади, переважно у вигляді дощу, вірогідні тумани і ожеледь.

Як бачимо, прогнози кліматолога і народного синоптика схожі для початку осені і для її другої половини. І Віра Балабух, і Леонід Горбань, обіцяють погожий вересень, сирі холодні останні дні жовтня і похмурий листопад. А ось з стосовно погоди в жовтні Балабух більш оптимістична: майже весь місяць, за її оцінкою, очікується не дуже холодним і більш сухим, ніж мокрим.

Як буде насправді – дізнаємося вже взимку!

А про те, які екзотичні плоди вирощують в Україні через глобальне потепління, можна дізнатися прямо зараз, подивившись наш сюжет.